هدية مفاجئة من أردوغان لزعماء الناتو.. ما هي؟ وكيف تعاملوا معها؟

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مسدسا مع ذخيرته، أمس.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في حديث لصحفيين بريطانيين في الطائرة خلال رحلة العودة من أنقرة إلى بلاده، أن الرئيس التركي قدم لكل زعيم مسدسا منقوشا عليه اسمه، مع علبة ذخيرة.

وأرفق أردوغان هديته بمذكرة تعفي هذه الأسلحة من قيود التصدير.

لكن ستارمر أوضح أنه اضطر إلى ترك المسدس في تركيا، لأن إدخاله إلى المملكة المتحدة كان سيعد مخالفا للقانون.

كما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تلقى مسدسا مماثلا مع ذخيرته.

وأوضح المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن المسدس الذي تلقاه ميرتس تم تسليمه إلى السفارة الألمانية في أنقرة، تمهيدا لاستكمال إجراءات استيراده بصورة قانونية وإدراجه ضمن مجموعة الهدايا الرسمية.

كما أكد مسؤولان في الاتحاد الأوروبي أن أردوغان قدم المسدس ذاته إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.