العواصف تتسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 373 ألف منزل ومنشأة في أميركا

تسبّبت الأحوال الجوية القاسية بعدة ولايات أميركية، في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 373 ألف منزل ومنشأة، حتى الاثنين، وفق بيانات موقع "باور أوتدج دوت يو.إس".

وتصدّرت ولاية "بنسلفانيا"، الولايات الأكثر تضرراً بأكثر من 70 ألف حالة انقطاع، تلتها "ميشيجان" بنحو 64 ألف عميل بلا كهرباء.

وسجّلت شركة "فيرست إنرجي"، أكبر عدد من الانقطاعات بين شركات المرافق، مع تأثر نحو 59.8 ألف منزل ومنشأة، تلتها شركة "دي تي إي إنرجي" بنحو 55.9 ألف عميل.

وأعلنت "دي تي إي إنرجي"، أن فرق الاستجابة للعواصف تواصل أعمالها لإعادة الخدمة، متوقعة استعادة الكهرباء لنحو 95% من العملاء المتضررين بحلول نهاية اليوم.