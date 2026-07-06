خلّف أضراراً جسيمة.. إعصار «بافي» يضرب جزيرة روتا الأميركية

ضرب إعصار "بافي" الفائق القوة، الذي تعادل شدّته قوة إعصار من الفئة الخامسة، جزيرة "روتا" الأميركية في المحيط الهادئ، اليوم الاثنين، حيث أفادت السلطات بأنها تلقّت بلاغات عن أضرار "جسيمة".

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية، أن الإعصار يتحرك حالياً فوق جزيرة "روتا"، متوقعة هبوب رياح تصل سرعتها إلى 290 كيلومتراً في الساعة، ودعت السكان للتعامل مع هذه الرياح العاتية الوشيكة، وكأن إعصاراً يقترب، مع ضرورة التوجه إلى غرفة داخلية أو ملجأ فوراً.

وذكرت السلطات المحلية في الجزيرة الصغيرة الواقعة أقصى جنوب جزر "ماريانا" الشمالية، أنها تلقّت بلاغات من بعض سكانها تُفيد بوقوع أضرار جسيمة.