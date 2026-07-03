وفاة 40 شخصا إثر سقوط حافلة في جنوب غرب باكستان

لقي 40 شخصًا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، جراء انحراف حافلة ركاب وسقوطها في وادٍ ضيق في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان، شاهد ريند، إن سائق الحافلة فقد السيطرة على الحافلة، التي كانت متجهة من كويتا إلى بيشاور، مما أدى لسقوطها في الوادي الواقع بمنطقة دانا سار النائية، قرب الحدود بين إقليمي بلوشستان وخيبرباختونخوا.

وهرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما باشرت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.