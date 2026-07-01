محيطات العالم تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها خلال يونيو

كشفت خدمة كوبرنيكوس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم، أن محيطات العالم سجلت أعلى متوسط لدرجة حرارة سطحها خلال شهر يونيو على الإطلاق، إذ بلغ 20.98 درجة مئوية، متجاوزا الأرقام القياسية المسجلة في عامي 2023 و2024.

وحذرت الخدمة من أن هذا الرقم القياسي قد لا يستمر طويلا، في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة بفعل ظاهرة النينيو وتفاقم آثار تغير المناخ.

