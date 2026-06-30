باكستان: مقتل 14 طفلا وإصابة 8 آخرين إثر انهيار سطح مركز تعليمي

انهار سطح مركز تعليمي تحت الإنشاء في مدينة لاهور شرقي باكستان اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 14 طفلا على الأقل، وفقا للشرطة ومسؤولي الإنقاذ.

وقال فيصل قمران المسؤول بالشرطة إن ثمانية أطفال آخرين أصيبوا أيضا ويتلقون العلاج في المستشفى، مضيفا أنه تم القبض على صاحب المركز التعليمي وشخص آخر.

وقال قمران إن رجال الإنقاذ يواصلون البحث بين الأنقاض بعد تلقي تقارير تفيد بأن المزيد من الأطفال قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض. وأوضح إن المركز التعليمي كان في مبنى قديم، وأن سطح طابق ثان غير مكتمل انهار على ما يبدو بسبب سوء نوعية البناء.

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن حزنه لانهيار سطح مبنى مدرسة مسائية في لاهور. وقدم في بيان تعازيه لأسر الضحايا، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وقال إن هناك حاجة إلى إجراءات سلامة فعالة لمنع وقوع مآسي مماثلة.