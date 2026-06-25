"هيئة المسح الأميركية": زلزال الأربعاء هو الأقوى في فنزويلا منذ العام 1900

أكدت بيانات المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي (يو آس جي سي)، اليوم، أن الزلزال الذي ضرب فنزويلا بقوّة 7,5 درجات الأقوى خلال أكثر من قرن.

وكان المعهد سجّل في 29 أكتوبر 1900 زلزالا بقوّة 7,7 درجات قبالة سواحل فنزويلا شمال شرق كراكاس، تسبّب في "أضرار كبيرة".

وشهدت فنزويلا، أمس الأربعاء، زلزالان الأول بقوة 7,2 درجات في الساعة 18,04 (22,04 بتوقيت غرينتش) على عمق 21,9 كلم، على مسافة حوالي 200 كلم من كراكاس، وتلاه بعد 39 ثانية زلزال ثان بقوة 7,5 درجات وعمق 10 كلم على مسافة 45 كلم، أعقبته حوالي عشرين هزة ارتدادية.

وذكرت الهيئة الأميركية أن "الحدث كان زلزالا مزدوجا" وهو "كارثة يتوقع أن تكون تبعاتها جسيمة".