32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح جراء الزلزالين في فنزويلا

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، اليوم، وقوع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 400 جريح جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء.

وقالت رودريغيز في رسالة إلى الأمة: "تلقينا في الوقت الحاضر معلومات تفيد عن وقوع 32 قتيلا ... وأكثر من 700 جريح"، مشيرة إلى أنها لا تملك بعد بيانات بشأن ولاية لا غوايرا القريبة من العاصمة والتي هي على حد قولها الأكثر تضررا.