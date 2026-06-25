زلزالان قويان يهزان فنزويلا ويتسببان في انهيار مبان بالعاصمة كاراكاس

ضرب زلزالان متتاليان قويان فنزويلا مساء الأربعاء، ما أدى إلى انهيار مبان في العاصمة كاراكاس.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزالين بـ7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، ما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال وقع غرب بلدة مورون على الساحل الكاريبي وعلى عمق 13 كيلومترا.

وأُجلي سكان من مبانٍ تعرضت لأضرار جراء الهزة، فيما انهارت جدران بعض المباني وظهرت سحب من الغبار في مناطق من العاصمة، كما شعر سكان عدة ولايات بالزلزال.

من جانبه، قال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو إن حي ألتاميرا في كاراكاس شهد أوضاعا مقلقة مع انهيار منازل ومبان، داعيا السكان إلى البقاء خارج المباني تحسبا لهزات ارتدادية قد تتسبب في مزيد من الأضرار.

وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي إنذارا باحتمال تشكل موجات مد عاتية في بورتوريكو والجزر العذراء الأمريكية والبريطانية، محذرا أيضا من أمواج خطيرة قد تضرب الجزر القريبة من سواحل فنزويلا.

وتوقعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وقوع خسائر بشرية كبيرة وأضرار جسيمة بسبب الزلزال.