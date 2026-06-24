فرنسا تسجل أول إصابة بإيبولا لطبيب عائد من الكونغو
سجلت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في البلاد خلال التفشي الحالي، مشيرة إلى أنها تعود لطبيب كان في مهمة إنسانية في الكونغو، وثبتت إصابته بالفيروس بعد عودته.
وذكرت الوزارة في بيان، أن المريض جرى عزله، وتعمل السلطات على تتبع المخالطين له، مؤكدة أن الخطر على عامة السكان الأوروبيين منخفض.
وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الكونغو سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا خلال الشهر الأول، مقارنة مع أي تفشٍ آخر للفيروس، الذي أصيب به أكثر من ألف شخص وأودى بحياة 267.
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