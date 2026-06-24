فرنسا تسجل أول إصابة بإيبولا لطبيب عائد من الكونغو

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، ​اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في البلاد خلال التفشي الحالي، مشيرة إلى أنها تعود لطبيب كان في مهمة إنسانية في الكونغو​، وثبتت إصابته بالفيروس بعد عودته.

وذكرت ​الوزارة في بيان، أن المريض جرى عزله، وتعمل السلطات على ​تتبع المخالطين له، مؤكدة أن الخطر على ‌عامة ⁠السكان الأوروبيين منخفض.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الكونغو سجلت أكبر ​عدد ​من ⁠حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا خلال الشهر ​الأول، مقارنة مع ​أي ⁠تفشٍ آخر للفيروس، الذي أصيب به أكثر ⁠من ​ألف شخص ​وأودى بحياة 267.