زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي الصينية

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، مقاطعة تشينغهاي الواقعة شمال غرب الصين،

و لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأوضح مركز شبكات الزلازل الصيني أن الهزة الأرضية وقعت على الساعة 23:29 بالتوقيت المحلي، على عمق 8 كيلومترات، في محافظة هايشي ذاتية الحكم.

وتعتبر مقاطعة تشينغهاي، الواقعة على هضبة التبت، من بين المناطق الأكثر عرضة للنشاط الزلزالي في الصين، نظرا لتموقعها ضمن منطقة واسعة من التقاء الصفائح التكتونية الناتجة عن تصادم الصفيحة الهندية مع الصفيحة الأوراسية.