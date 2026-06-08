لبنان يدين الهجمات الإسرائيلية على صور المدرجة في قائمة "اليونسكو"

أدانت وزارة الثقافة اللبنانية ما وصفته بالهجمات الإسرائيلية المتكررة على مدينة صور الأثرية، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة التربية والعلم والثقافة التابعة للامم المتحدة "اليونسكو"، مشيرةً إلى أن الغارات الجوية الأخيرة ألحقت أضراراً بالآثار والمنشآت الإدارية في الموقع.

وقالت المديرية العامة للآثار في بيان لها، إن غارة إسرائيلية في 7 يونيو استهدفت منطقة عند مدخل الموقع الأثري المعروف باسم "موقع المدينة".

وبحسب الوزارة، فقد أصاب الهجوم مبنى تاريخيا، ومولدات كهرباء بالقرب من المدخل الرئيس، ومكاتب تابعة للمديرية العامة للآثار، والقسم الجنوبي الشرقي من المجمع الأثري.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم ألحق أضرارًا مباشرة بمدخل الموقع والمباني الإدارية المحيطة به. كما تضررت معالم أثرية قريبة من منطقة القصف، بما في ذلك أعمدة وتيجان قديمة.

وقالت السلطات إن الحجم الكامل للأضرار لم يتم تحديده بعد لأن الظروف الأمنية حالت دون إجراء تقييم ميداني شامل.

ومع ذلك، أكد المسؤولون أن الهياكل الأثرية داخل الموقع تعرضت لأضرار تتطلب مزيدًا من التقييم بمجرد أن يصبح الوصول إليها ممكنًا.

أُدرجت مدينة صور الأثرية، الواقعة على الساحل الجنوبي للبنان، ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1984. وفي نوفمبر 2024، مُنحت المدينة حماية مُعززة بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني لعام 1999 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

وقالت وزارة الثقافة إن الحادث الأخير يشكل جزءًا من سلسلة هجمات طالت الموقع ومحيطه منذ عام 2024. وأضافت أن مثل هذه الحوادث اشتدت بعد مايو 2026، في أعقاب أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي شملت مدينة صور والغارات الجوية على الأحياء المجاورة.

وأكدت الوزارة أنها قدمت شكاوى متكررة إلى اليونسكو بشأن الوضع، واصفةً الهجمات بأنها انتهاكات للالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة.

ودعت السلطات اللبنانية اليونسكو والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموقع الأثري، محذرة من أن استمرار الأضرار قد يؤدي إلى خسارة لا رجعة فيها لمعلم يمثل أكثر من 5000 عام من تاريخ البشرية.