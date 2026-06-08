مقتل طيار ومساعده بتحطم طائرة في الدومينيكان

قُتل شخصان في حادث تحطم طائرة خاصة على مدرج مطار "لا رومانا" الدولي في شرق جمهورية الدومينيكان، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني الوطنية.

وأعلن معهد الطيران المدني في الدومينيكان مقتل الطيار ومساعده ،مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وجود ركاب في الطائرة.

وذكر المعهد أن الطائرة أعلنت حالة طوارئ على مسافة نحو 16 ميلا بحريا جنوب غرب "لا رومانا" وتحطمت أثناء عودتها إلى المطار، و فتحت السلطات تحقيقاً لتحديد سبب الحادثة.