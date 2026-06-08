زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب الساحل الجنوبي للفلبين و تحذير من "تسونامي"

ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات الساحل الجنوبي للفلبين ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وانهيار مبانٍ وفق الشرطة، في حين أدت الكارثة إلى إطلاق تحذيرات من تسونامي في كل أنحاء المنطقة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على فيسبوك مركزا تجاريا وهو ينهار ويتحول إلى ركام في مدينة جنرال سانتوس في المقاطعة، بينما انهار مبنى في مدرسة محلية.

وسمع أحد الأشخاص يصيح "يا إلهي، لقد انهار المبنى! لقد انهار! لقد انهار المبنى!".

وقال السيرجنت روبرت داغون من شرطة مدينة جنرال سانتوس إن "عددا من المباني انهارت" بما في ذلك منازل.

وأفاد وكالة فرانس برس: "تضررت العديد من المباني، لكن لا يمكنني حصرها الآن لأننا منشغلون بعمليات الإنقاذ الجارية"، مؤكدا وقوع وفاة واحدة على الأقل وأربع إصابات.

وأفاد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ في بيان بأنه من المحتمل حدوث موجات تسونامي "خلال الساعات الثلاث المقبلة" على طول سواحل الفلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة.

وبحسب مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ، من المحتمل أن تصل أمواج إلى ارتفاع يتراوح بين متر وثلاثة أمتار فوق مستوى المد والجزر على سواحل الفلبين، ومن 0,3 إلى متر على سواحل إندونيسيا وماليزيا.

كذلك، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي على ساحلها المطل على المحيط الهادئ، من جزر أوكيناوا الشمالية إلى شرق طوكيو.

ومن المتوقع أن تصل الأمواج إلى الساحل الياباني قرابة الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش)، على ألا يتجاوز ارتفاعها مترا واحدا.

وقالت الوكالة: "يجب على من هم في البحر الخروج من المياه فورا والابتعاد عن الشاطئ. ستبقى التيارات قوية، لذلك يرجى عدم دخول البحر أو الاقتراب منه حتى يرفع التحذير".

وأصدرت إندونيسيا أوامر بإجلاء المناطق الشمالية تحسبا لموجة تسونامي عقب الزلزال.