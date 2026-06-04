مشروع سياحي فخم لعائلة ترامب يُفجّر احتجاجات في العاصمة الألبانية

نزل آلاف المتظاهرين الألبان إلى شوارع العاصمة تيرانا في وقت متأخر من أمس الأربعاء، للتظاهر احتجاجا على مشروع عقاري سياحي فخم على صلة بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزوجته إيفانكا ترامب، بحسب وكالة الأنباء الألبانية (أيه تي أيه).

وسار المحتجون إلى مكتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، مطالبين الحكومة بوقف مشروع البناء المطل على البحر الادرياتيكي القريب من بلدة زفيرنيك،مدفوعين بمخاوف بيئية عميقة حيث يخشى المدافعون عن البيئة أن البناء المقرر للفنادق الفخمة ومجمعات الفلل ومنشآت الترفيه على مساحة 45 هكتارا يمكن أن يسبب ضررا دائما للنظام البيئي الحساس في منطقة دلتا فيوسا.

وتقع مواقع البناء المقررة في نطاق محمية طبيعية حول بحيرة نارتا في دلتا نهر فيوسا، وهي واحدة من أهم المناطق الرطبة في ألبانيا.

وقد اندلعت اشتباكات مع الشرطة على هامش المسيرة مساء أمس، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لدفع المتظاهرين. ولم تذكر وسائل الإعلام وقوع اعتقالات أو إصابات.

وقال راما إن المخاوف التي أعرب عنها المتظاهرون مستندة إلى "تقارير مضللة وخاطئة" انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في مقابلة أجراها مع شبكة "سي.إن.إن" الأميركية واستشهدت بها وسائل الإعلام الألبانية.

واستبعد قطعيا وقف المشروع مثلما يطالب المتظاهرون.

والمقاول العام للمشروع الضخم والذي تقدر تكلفته بنحو 1.4 مليار يورو (وتشير تقديرات أخرى إلى وصولها نحو 4 مليارات دولار) هو شركة أفينيتي بارتنرز المدعومة من كوشنر صهر ترامب.