الشرع يتحدث عن زوجته: عاشت معي في مغارات وتنقلنا في 49 سكنا خلال سنوات التهجير والنزوح (فيديو)

تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع عن تفاصيل حياته مع زوجته لطيفة الدروبي، وعن تاريخ زواجهما والمصاعب التي تحملاها معا خلال فترة التهجير، قائلا انها عاشت معه في مغارات ومناطق نائية وتنقلا معا بين 49 منزلًا.

وقال الشرع خلال استقباله وفدا نسائيا من كل المحافظات السورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك"زوجتي العزيزة كانت معي خلال كل تلك الفترة الصعبة التي مررنا بها.

وأضاف في اللقاء الذي بثة التلفزيون السوري، تزوجنا في ظروف صعبة عام 2012، وكان من الصعب عليّ أن أُفصح عن كثير مما كنت أعمل به، لذلك كانت لديها معلومات قليلة عن طبيعة عملي.

وأشار الشرع إلى أن زواجهما صمد أمام ظروف قاسية. وتابع : تحملت معي كل الظروف، تحملت القصف والهجرة والنزوح. يمكننا القول إننا تنقلنا بين 49 منزلًا خلال الفترة الماضية، بمعدل منزل جديد كل ثلاثة أشهر تقريبًا.

وأضاف: عشنا في أماكن صعبة، حتى إنها عاشت معي في المغارات والمداجن.

"زوجتي تحملت معي القصف والهجرة والنزوح"

الرئيس #الشرع: المرأة السورية لم تكن مجرد شاهدة على الألم بل كانت صانعة للكرامة#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/an83lHt0fC — تلفزيون سوريا (@syr_television) June 8, 2025

وأكد الشرع على أن ما قدمته السيدة الدروبي يجسد الدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة السورية في مواجهة التحديات، مشددًا على مكانتها المركزية في بناء الأسرة والمجتمع.

واعتبر أن تجربتهما المشتركة تمثل صورة مشرقة من صور الوفاء والنضال، داعيا إلى تسليط الضوء على قصص النساء السوريات اللواتي وقفن بثبات إلى جانب أزواجهن في مراحل مفصلية من تاريخ البلاد.