ترامب يمنع ماسك من المشاركة في قرارات الفضاء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يسمح للملياردير إيلون ماسك بالمشاركة في أي قرارات متعلقة بالفضاء تصدرها الحكومة الأميركية، وذلك عندما سئُل عن احتمال وجود تضارب مصالح فيما يتعلق بماسك في خضم مساعيه لتقليص إنفاق الحكومة.

وقال ترامب للصحفيين: "لن نسمح لإيلون بالمشاركة في أي شيء يتعلق بالفضاء".

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق إن ماسك سيعفي نفسه من أي تضارب بين مصالح أعماله التجارية المتنوعة ومجهوداته في خفض تكاليف الحكومة الاتحادية من خلال وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها.

وأوضح البيت الأبيض أن دور ماسك في إدارة ترامب هو موظف في البيت الأبيض ومستشار كبير للرئيس، وأنه ليس موظفا في وزارة الكفاءة الحكومية، كما قال البيت الأبيض إن ماسك لا يملك سلطة اتخاذ القرار.

وشرعت وزارة الكفاءة الحكومية في التدقيق في عمل الوكالات الاتحادية منذ أن بدأ ترامب ولايته الرئاسية الثانية في الشهر الماضي، ومنح ماسك مسؤولية القضاء على هدر الانفاق في إطار إصلاح حكومي غير مسبوق يشمل فصلا جماعيا لآلاف الموظفين.

وقال ترامب عن ماسك: "إيلون بالنسبة لي وطني، ولذلك يمكنكم اعتباره موظفا، يمكنكم اعتباره مستشارا، يمنكم أن تسموه ما تريدون، ولكنه وطني".