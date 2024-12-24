هبوط اضطراري لطائرة سويسرية بعد انبعاث دخان في قمرة القيادة

هبطت طائرة إيرباص تابعة لشركة الطيران السويسرية "سويس"، كانت متجهة من بوخارست إلى زيورخ، اضطراريا في النمسا ، بسبب مشاكل في المحرك وانبعاث دخان في المقصورة وقمرة القيادة، مما أدى إلى إصابة 17 شخصا على متنها وتطلبوا رعاية طبية.

وأوضحت "سويس"، المملوكة لشركة لوفتهانزا، أن الطائرة هبطت في مدينة جراتس النمساوية، وتم نقل أحد أفراد طاقم الطائرة إلى المستشفى بمروحية، لافتة إلى أن حالة المصابين لا تزال غير واضحة.

وأكدت الشركة أنها على اتصال بالسلطات وتعمل على تحديد سبب الحادث.