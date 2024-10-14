المتهم بمحاولة اغتيال ترامب "مصدوم" من التهمة الموجهة إليه

أكد ويم ميلر المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه مصدوم من التهمة الموجهة إليه.

وقال ميلر للصحافيين في كاليفورنيا: "أنا فنان، وأنا آخر شخص قد يتسبب في أي نوع من العنف أو الأذى".

وأضاف ميلر أنه "صُدم" من الاتهامات الموجهة إليه بشأن محاولة محتملة لاغتيال ترامب.

وفي وقت سابق، قال تشاد بيانكو عمدة مقاطعة ريفرسايد إنه تم إحباط محاولة اغتيال ثالثة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية كاليفورنيا.

وقد اعتقلت السلطات رجلا عند نقطة تفتيش أمام تجمع انتخابي لترامب حيث تم العثور على بندقية ومسدس مذخر ومخزن عالي السعة في سيارة ويم ميلر البالغ من العمر 49 عاما.

وأضاف بيانكو أن ميلر عضو في جماعة يمينية مناهضة للحكومة، وأثناء التفتيش أظهر لعناصر الشرطة تذاكر مزورة للدخول إلى المكان الذي تحدث فيه ترامب.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق كان قد تعرض لمحاولتي اغتيال خلال الأشهر الماضية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر القادم، ليتنافس خلالها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومرشحة الحزب الديموقراطي كامالا هاريس.