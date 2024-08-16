تحذيرات في طوكيو من انهيارات طينية وفيضانات بسبب إعصار "أمبيل"

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سكان العاصمة طوكيو من رياح قوية وأمطار غزيرة وانهيارات طينية وأمواج عالية وفيضانات محتملة، جراء الإعصار "أمبيل"، حيث ستزيد الأمطار الغزيرة بشكل حاد من خطر وقوع كارثة.



وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار "أمبيل" والذي وصفه خبراء الأرصاد الجوية اليابانيين بأنه "قوي جدا" طوكيو والمناطق المحيطة بها في وقت لاحق اليوم، ما سيتسبب في إلغاء مئات الرحلات جوا وبالقطارات فضلا عن انقطاعات في التيار الكهربائي.



وأعلنت شركات النقل اليابانية إلغاء العديد من خدمات القطارات والرحلات الجوية مع استمرار تقدم إعصار أمبيل القوي نحو العاصمة طوكيو.



وأشارت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أن الإعصار أمبيل كان في وقت باكر الجمعة موجودا شرق جزيرة هاتشيجوجيما، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب طوكيو، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 216 كلم/ساعة، وكان متجها شمالا.