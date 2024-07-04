زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شرق طوكيو

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، مناطق في شرق العاصمة اليابانية طوكيو، ولم تصدر أي تحذيرات من وقوع موجات تسونامي.



ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن محطة الأرصاد الجوية قولها إن الزلزال شعر به السكان في عدة مدن منها كاتسومي وإيسومي وتشيبا.



وأشارت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومتر في تشيبا.



ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات أو أضرار.