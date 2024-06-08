بعد إعلانها الثلاثاء أول أيام "الأضحى".. دولة تعدل عن قرارها بعد رؤية الهلال

عدلت بنغلاديش عن قرارها بتحديد الثلاثاء 18 يونيو كأول أيام عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445.

وفي إعلان مفاجئ، أعلنت بنغلاديش، أمس، عدم ثبوت رؤية الهلال بسبب الجو الغائم كلياً.

وعليه أعلنت أن اليوم هو المتمم لشهر ذي القعدة، وأن غدا 9 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن الثلاثاء 18 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

وبعد ساعات عدلت عن قرارها بعد ورود شهادات برؤية الهلال أمسالجمعة، وأصدرت بياناً بأن اليوم هو غرة ذي الحجة، وأن الإثنين 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى.