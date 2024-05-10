اليابان.. أجزاء من فئران بشرائح خبز "توست" تدفع بالشركة لاستدعاء المنتج

استدعى مورد أغذية ياباني كبير أكثر من 100 ألف علبة من علامة تجارية شهيرة من شرائح الخبز الأبيض بعد العثور على أجزاء فئران داخل بعض الأرغفة، لتضيف الحادثة المزيد من المخاوف إلى مجموعة من فضائح سلامة الغذاء التي يعاني منها ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وسمعته طويلة الأمد فيما يتعلق بموثوقية صادراته الغذائية.

وقالت شركة باسكو شيكشيما، في بيان، الأربعاء، إنها تحقق في كيفية وصول أجزاء من "حيوان صغير" إلى عبوتين من شرائح الخبز، مضيفة أنه لم يمرض أحد حتى الآن بعد تناول المنتج.

وأكدت الشركة لاحقًا لشبكة "CNN" الأميركية أن أجزاء الحيوان التي عثر عليها تنتمي إلى فأر.

وعثر على أجزاء الفأر في مجموعة من خبز "تشوجوكو" الأبيض المخمر الفائق، والمعروف بقوامه المطاطي الزائد - الذي يصنعه مصنع يقع في ولاية طوكيو الغربية، وفقًا للشركة.

وأكدت الشركة في بيانها: "سنستدعي المنتجات المذكورة أدناه والتي تم إنتاجها على نفس خط المصنع وسنوقف الخط المعني في هذه الأثناء لتحديد السبب وتنفيذ الإجراءات المضادة"، مضيفة أن الاستدعاء يشمل حوالي 104000 عبوة.