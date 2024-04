شاهد.. نجل ترامب الأصغر يلفت الأنظار بطوله الفارع.. تجاوزر المترين (فيديو)

وثق مقطع فيديو وصور آخر ظهور لبارون ترامب نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من زوجته الحالية ميلانيا والذي أثار تفاعلا واسعا بسبب طوله اللافت الذي يتجاوز مترين.

وظهر بارون، 18 عاما، برفقة والدته ميلانيا، 53 عاما، بشكل نادر، أمام عدسات المصورين خلال عيد الفصح ، لتناول وجبة فطور وغداء في منتجع "مارالاغو" ببالم بيتش فيولاية فلوريدا.

وخطف بارون الأنظار بطوله الفارع، حيث تجاوز طول والده 1.90 متر، ووالدته عارضة الأزياء السابقة 1.80 متر، وقدرت وسائل إعلام أميركية طوله بـ6.7 أقدام أي أكثر بقليل من 2 متر.

VIDEO: Melania Trump looking like a literal angel today with her father, Viktor Knavs, and Barron Trump for Easter Brunch at Mar-a-Lago.



Video credit to “@tikky_ruby” via Instagram pic.twitter.com/Z3Kbz52rkR