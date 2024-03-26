إعلان حال الطوارئ في ولاية ماريلاند الأميركية بعد انهيار جسر في بالتيمور

أعلن حاكم ولاية ماريلاند الأميركية حال الطوارئ اليوم إثر انهيار جسر في بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة جرف في سقوطه سيارات ونحو 20 شخصا في الماء.



وصرّح الحاكم ويس مور عبر اكس "أعلنتُ حال الطوارئ في ماريلاند ونعمل مع طاقم مؤلّف من عدّة وكالات على إيفاد الموارد الفدرالية من إدارة بايدن بسرعة".



وتبحث طواقم الإسعاف عن سبعة أشخاص على الأقلّ في المياه في موقع الحادث، مستعينة بمسيّرات ومروحيات وغوّاصين.



وأظهرت تسجيلات لكاميرات المراقبة ناقلة حاويات تصطدم بإحدى ركائز جسر فرنسيس سكوت كي، ما تسبب بانهياره في النهر مع جزء كبير من هيكله المعدني.



وتظهر أضواء يبدو أنها متأتية من مركبات على الجسر قبل أن يتقطّع وتسقط أجزاء منه في المياه قرابة الساعة 1,30 بالتوقيت المحلي (5,30 ت.غ.)



وقال رئيس شرطة بالتيمور ريتشارد وورلي "ما من دليل بتاتا على أنه عمل إرهابي أو عمل ارتُكب بقصد محدّد".



وكان هذا الجسر المؤلّف من أربعة مسالك يمتدّ على 2,6 كيلومتر في جنوب غرب بالتيمور، المدينة الصناعية والساحلية الكبرى في ولاية ماريلاند على مسافة حوالى 60 كيلومترا من جنوب شرق واشنطن.



وهو محور أساسي بين الشمال والجنوب للمواصلات والاقتصاد في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويحمل اسم فرنسيس سكوت كي الذي ألّف كلمات النشيد الوطني الأميركي.



وطوّقت الشرطة الموقع وعلّقت الملاحة البحرية في مرفأ بالتيمور "حتّى إشعار آخر"، بحسب السلطات.



وأعلنت مجموعة "ميرسك" الدنماركية الكبيرة للنقل البحري أنها استأجرت السفينة التي تشغّلها مجموعة "سينرجي غروب"، مقدّمة التعازي إلى المتضررين في بيان.