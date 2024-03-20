بعد حادثة صورة كيت ميدلتون المعدلة.. وكالة صور كبيرة تكشف تعديل صورة سابقة للملكة إليزابيث

كشفت وكالة الصور العالمية "غيتي" أن صورة الملكة إليزابيث الثانية مع أحفادها التي نشرها قصر باكنغهام العام الماضي، تم التلاعب في بعض تفاصيلها، بعد أيام من اعتراف أميرة ويلز كيت ميدلتون بتعديل صورة نشرتها وكالات الأنباء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الصورة التي تمت مشاركتها في أبريل 2023، بمناسبة عيد الميلاد الـ97 للملكة بعد أشهر من وفاتها، كانت كيت ميدلتون قد التقطتها في أغسطس 2022، أي قبل أسابيع فقط من وفاة الملكة.

وتظهر الملكة الراحلة في الصورة جالسة إلى جانب أبناء الأمير وليام وكيت؛ الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس، وأبناء عمومتهم الملكيين الليدي لويز ماونتباتن وندسور، وجيمس، وإيرل ويسيكس، ولينا تيندال، وإيسلا فيليبس، وميا تيندال ولوكاس تيندال وسافانا فيليبس على أريكة خضراء.

وسلط التقرير الضوء على العديد من التناقضات في الصورة، بما في ذلك عدم التطابق في التنورة التي ارتدتها الملكة الراحلة بالإضافة إلى البقع السوداء خلف الأميرين جورج ولويس، وهو ما يشير إلى التعديل.

ورغم أن الصورة كانت علنية ومنشورة بوسائل الإعلام منذ نحو عام، فإن وكالة "غيتي" للصور أشارت إلى أن "الصورة تم تحسينها رقميا من قبل المصدر" مؤخراً بعد حادثة صورة كيت ميدلتون المعدلة، حسبما قال متحدث باسم وكالة الصور لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر 2022، عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال بأسكتلندا، بعد أن تبوأت العرش لمدة قياسية بلغت 70 عاما، وخلفها ابنها الأكبر تشارلز (75 عاما).

وأثيرت الشكوك حول الصورة لأول مرة العام الماضي من قبل خبير التكنولوجيا الأميركي كريستوفر بوزي، الذي قال إنه يعتقد أنها تم تعديلها باستخدام برنامج "فوتوشوب"، وتعرض وقتها لهجوم.

وبعد تأكيد وكالة "غيتي" العالمية شكوكه، علق بوزي عبر حسابه على منصة "إكس" قائلا: "تتحدث صحيفة ذا غارديان الآن عن صورة أخرى تم التلاعب بها من قبل كيت ميدلتون الملقبة بأميرة ويلز. هاجموني سابقا لانتقادي الصورة. لقد كنت على حق… مرة أخرى".

وفي 11 مارس الجاري عندما أثيرت قصة صورة عيد الأم المعدلة من قبل كيت، كتب بوزي قائلا: "هل تذكرون العام الماضي عندما أثيرت ضجة بالإشارة إلى أن صورة الملكة مع أحفادها تم تعديلها بفوتوشوب؟ حسنا… لقد تم ضبطهم وهم يفعلون ذلك مرة أخرى. حذفت عدة وكالات الصور العالمية الصورة، واعتذرت كيت".