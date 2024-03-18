محكمة إسبانية تطالب رجلاً بدفع 96,000 دولار لطليقته لعملها كربة منزل على مدى 26 عامًا من الزواج

قضت محكمة محافظة بونتيفيدرا في إسبانيا مؤخرًا بأن يدفع رجل لزوجته السابقة مبلغ 88،025 يورو (95،898 دولارًا) مقابل عملها كربة منزل خلال 26 عامًا من الزواج.

فمنذ أن تزوجا عام 1996، وحتى انفصالهما في عام 2022، لم تعمل الزوجة خارج المنزل إلا لـ 205 يومًا موزعة على عدة سنوات، حيث كرست نفسها لتربية ابنتهما الوحيدة وإدارة المنزل.



بعد انفصالهما، ظل الزوج في المنزل الذي اشتراه منذ فترة طويلة، بينما كان على طليقته أن تذهب لاستئجار مكان خاص بها.



كان عليها أن تجد وظيفة على الفور لتعيل نفسها، ولكن بسبب قضاء 26 عامًا من حياتها كربة منزل، تتضاءل فرصها في كسب معاش غير منخفض.



على عكس زوجها الذي كرس نفسه لبناء حياته المهنية.

أسفرت قرارات المحكمة الأولية عن تحديد تعويض يدفعه المدعى عليه لزوجته السابقة بمبلغ 120،000 يورو (130،000 دولار)، ولكن تم استئناف القرار من قبل الطرفين المعنيين.



وافق الزوج على دفع زوجته السابقة مقابل عملها خلال الزواج، لكنه أراد خفض المبلغ بمقدار 60،000 يورو.



من ناحية أخرى، طالبت الزوجة السابقة بزيادة التعويض لتصل إلى 183،629.36 يورو (200،000 دولار)، معتبرة أنها كرست نفسها بشكل أساسي لرعاية المنزل وتربية ابنتهما.

ذكرت الزوجة السابقة أنها عملت منذ عام 1989 وحتى سنة بعد زواجها من زوجها السابق، حيث أصبحت ربة منزل بينما واصل هو العمل وتوفير الدعم المالي للعائلة.



انقطاعها عن سوق العمل يتسبب في عبء كبير عليها الآن بعد انتهاء الزواج، إذ أُجبرت على العمل في وظيفة منخفضة لتعيل نفسها، مما يترك لها القليل من الوقت للطموحات المهنية.

يُعارض الرجل الاختلافات الاقتصادية التي أشارت إليها زوجته السابقة، مُدَّعيًا أنها حصلت على وظيفة بعد طلاقهما، دون عبء رعاية طفل، حيث أن ابنتهما بلغت سن الرشد ولا تعيش مع الأم.



علاوة على ذلك، قال إن كلاهما "ساهم في تحمل أعباء الزواج" وأن الاضطرار إلى تعويض أحدهما كموظف بدوام كامل لا يمكن تبريره.

قضت محكمة بونتيفيدرا بخفض التعويض الأولي من 120،000 يورو إلى 88،025 يورو، وأن يدفع الزوج أيضًا لزوجته السابقة معاشًا بقيمة 350 يورو (381 دولارًا) شهريًا لمدة ثلاث سنوات، مُحدَّثة سنويًا وفقًا لمؤشر التضخم الوطني.



يمكن استئناف القرار من قبل أي طرف في المحكمة العليا.



مثل هذه الحالات أصبحت أكثر شيوعًا في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية.



في العام الماضي، أمرت محكمة إسبانية أخرى رجلاً بدفع 204،000 يورو لزوجته السابقة عن 25 عامًا من العمل المنزلي، وفي عام 2021، أُمِر رجل برتغالي بدفع 72،000 دولار لزوجته السابقة عن عملها غير المدفوع خلال زواج دام 30 عامًا.