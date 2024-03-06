ترامب يشيد ب"ليلة مذهلة" بعد حصده 11 ولاية في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري

احتفل دونالد ترامب بتحقيقه انتصارات ساحقة في الانتخابات التمهيدية أمس مع فوزه حتى الآن في 11 ولاية، وفق شبكات تلفزيونية، حيث وصف الرئيس السابق ليلة إعلان النتائج بال"مذهلة" مع اقترابه من نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.



وقال ترامب أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر سكنه في فلوريدا "هناك سبب لتسميته بالثلاثاء الكبير"، مضيفا "يقول لي الخبراء، لأنه يوم كبير، ولأنه لم يكن هناك مثيل لهذا اليوم من قبل ولا أي شيء بهذا الحسم، على الإطلاق".