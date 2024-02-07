كافيار وثروة نفطية وعائلة حاكمة: 5 خصائص لأذربيجان

بين الحكم الأشبه بالعائلي والثروة النفطية والكافيار، تتراوح خصائص أذربيجان التي تنظّم انتخابات رئاسية الخميس يتوقع أن يفوز فيها مجددا الرئيس إلهام علييف.

في ما يلي خمس خصائص لأذربيجان.

- سلالة حاكمة -حكمت البلاد بشكل شبه مستمر لأكثر من 50 عاما، العائلة نفسها: عائلة علييف.

في 1969، تولى حيدر علييف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات "كي جي بي" المحلي، السلطة في اذربيجان التي كانت لا تزال جمهورية سوفيتية. باستثناء فترة توقف قصيرة، بقي في السلطة الى حين وفاته في 2003. ومنذ ذلك الحين، تولى ابنه إلهام الرئاسة.

في 2017، عين إلهام علييف زوجته مهربان علييفا نائبة أولى للرئيس. كما حصلت على أهم وسام في أذربيجان: وسام... حيدر علييف.

- "ارض النار" -النيران الطبيعية التي تخرج من الأراضي الأذربيجانية أكسبت البلاد لقب "أرض النار"، وهو تعبير تعود أصوله إلى الزرادشتية، وهي ديانة توحيدية ، والتي كانت سائدة في أذربيجان الى حين تحولها إلى الإسلام.

لا يزال التشبيه بالنار موجودا في كل مكان تقريبا حتى الآن، تعبير "أرض النار" يستخدم في حملات الترويج السياحية وتسمى ناطحات السحاب الثلاثة التي تطل على باكو "أبراج اللهب".

هذه النار هي بالطبع انبعاث ثروات باطن الأرض - النفط والغاز - وهي المحروقات التي تمثل ثلثي إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

لقد ذكر الرحالة الإيطالي ماركو بولو النفط المتدفق من الأرض هناك في القرن الثالث عشر.

- الكافيار الأسود -بصفتها دولة تطل على بحر قزوين، تتمتع أذربيجان بتقليد طويل في إنتاج الكافيار الأسود، وهو بيض سمك الحفش الأبيض الذي يباع الكيلو منه بآلاف اليورو.

وبسبب الصيد الجائر والتلوث، أصبح هذا النوع من الأسماك اليوم على وشك الانقراض. وتحكم قواعد وقيود صارمة حاليا إنتاج الكافيار البري.

في موازاة ذلك، أدى ظهور مزارع تربية سمك الحفش في جميع أنحاء العالم إلى إحداث تحول في سوق الكافيار حيث لم تعد أذربيجان طرفا مهيمنا.

أخيرا، تعد أذربيجان أيضا بلد "دبلوماسية الكافيار"، وهي فضيحة فساد تم تفصيلها في تحقيق أجرته حوالى عشر وسائل إعلام عام 2017، وروى كيف قدمت باكو الكافيار وغيره من الهدايا الفاخرة لضمان "دعم من مسؤولين غربيين" كما أشارت صحيفة لوموند.

- المقام -يعد المقام فنا معقدا، يقع بين الشعر الكلاسيكي والارتجال الموسيقي، وهو نوع موسيقي تقليدي يعكس تاريخ البلاد الطويل وتواصلها مع الفرس والأرمن والجورجيين وشعوب تركية أخرى.

يقوم المغني، برفقة موسيقيين يعزفون على الآلات التقليدية للمنطقة، الدف والتار والكمنجة، بارتجالات موسيقية وكذلك شعرية.

تم تسجيل مجموعة مختارة من المقامات الأذربيجانية على "قرص فوياجر"، المحمول على متن المسبارين الفضائيين فوياجر اللذين تم إطلاقهما في عام 1977.

- خيول قره باغ -انه الحيوان الوطني: قره باغ هو خيل جبلي صغير معروف بمقاومته وسرعته. وهي أيضًا أول سلالة خيول تعترف بها اليونسكو كجزء من التراث الثقافي غير المادي للإنسانية.

بفضل خصائصه، يشكل قره باغ الخيل المثالي لممارسة لعبة تشوفغان التقليدية التي تشبه لعبة البولو.

لكن صنفه مهدد حيث يبلغ عدد هذه الخيول اليوم أقل من ألف خيل.