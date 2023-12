بعد 8 أشهر.. "ناسا" تعثر على ثمرة طماطم ضالة زُرعت في الفضاء

أعلن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) عن عثورهم على ثمرة طماطم ضالة، زرعت في الفضاء، بعد ثمانية أشهر من اختفائها لأول مرة.

وكانت الطماطم الصغيرة، التي يبلغ عرضها 2.5 سم فقط، جزءا من الحصاد النهائي لتجربة Veg-05 المصممة لاستكشاف تأثير رحلات الفضاء على نمو محاصيل الفاكهة.

ولم يقتصر الأمر على الطماطم التي يمكن أن تنمو في الفضاء، فقد نجحت التجربة في زراعة عدة أنواع، من الخس والملفوف الصيني، إلى اللفت الروسي الأحمر، وزهور الزينية، حسب ما تقول ناسا.

وبعد الحصاد في 29 مارس، تلقى كل فرد من أفراد الطاقم عينة من المحصول في كيس بلاستيكي، وطُلب منهم ألا يأكلوا الفاكهة بسبب وجود مخاوف بشأن التلوث الفطري المحتمل، وفقا لوكالة ناسا.

ولكن عندما ترك رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو حبته من الطماطم تطفو عن طريق الخطأ، اتهمه زملاؤه على مدى أشهر بأكلها.

وقال روبيو الذي كان جزءا من التجربة الزراعية Veg-05، أن حصته طفت بعيدا قبل أن يتمكن من تناول قضمة واحدة، الأمر الذي قوبل بتشكيك من قبل بقية أفراد الطاقم، واتهموه ممازحين أنه تناولها.

وخلال بث مباشر يوم الأربعاء الماضي احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس محطة الفضاء الدولية، حسب ما نقله موقع space.com، أشارت رائدة الفضاء في وكالة ناسا، ياسمين مقبلي، إلى أنه تم اتهام فرانك روبيو الذي عاد إلى الوطن بالفعل، لفترة طويلة بأنه أكل الطماطم، "لكن يمكننا أن نبرأه الآن، لقد وجدنا الطماطم".

