جد بعمر 98 عاما يفوز بجائزة يناصيب قدرها 685 ألف جنيه استرليني

فاز المحارب البريطاني القديم برنارد بوتينغ، 98عاما، وهو من مدينة ايسكس، بجائزة يناصيب بوستكود بحيث أصبح أكبر شخصا سنا يفوز بالجائزة الكبرى لهذا اليانصيب وتبلغ 685 ألف جنيه استرليني.

وحصل هذا الجد الذي انضم إلى البحرية الملكية البريطانية عندما كان في السابعة عشر من العمر في منتصف الحرب العالمية الثانية، على ثلاثة شيكات كل منها قيمته 228571 بعد شراء ثلاث بطاقات لهذا اليانصيب، بحيث تصبح قيمة الجائزة 685الف جنيه استرليني.

واحتفل المحارب القديم مع عائلته المبتهجة، والأجيال الثلاثة التي تشكلها عائلته عندما حصل على الجائزة من قبل مقدم البرامج التلفزيوني جيف بريزر. وقال العجوز برنارد "لم أعتقد يوما باني يمكن أن افوز بالجائزة الكبرى، ولكني كنت آمل ذلك. وسيحصل جميع أفراد العائلة على حصة من هذه الجائزة".

وبدأ برنارد شراء بطاقات يانصيب المعروف بـ "البوستكود" مع زوجته الراحلة دوريس التي توفيت عام 2017عن عمر يناهز 93عاما.

وتعهد لو أنه فاز ذات يوم بالجائزة الكبرى فإنه سيتقاسمها مع عائلته المحظوظة وقال لمحطة بي بي سي نيوز "ابنتي هي التي ستحصل على النصيب الأكبر لأنها انسانة رائعة. فقد بدأت تعتني بي منذ رحيل زوجتي".

ولم يكن برنارد هو الوحيد الفائز المحظوظ، اذ أن أربعة من جيرانه فازوا بها.