لحظات رعب.. راكبة تهبط اضطراريا بطائرة صغيرة بعد مرض الطيار

أعلنت الشرطة الأميركية أن مسافرة على متن طائرة صغيرة تولت القيادة، ونفذت هبوطا اضطراريا في جزيرة ماساتشوستس، يوم السبت، بعد أن تعرض الطيار لحالة صحية طارئة.

حدث الهبوط الاضطراري بعد ظهر يوم السبت بالقرب من مطار مارثا فينيارد في ويست تيسبري بولاية ماساتشوستس.

ذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أن الطيار وهو رجل يبلغ من العمر 79 عاما تعرض لحالة طارئة أثناء اقترابه من وجهته الأخيرة.

قالت الشرطة إن الحادث أسفر عن هبوط عنيف خارج المدرج وهو ما أدى لكسر الجناح الأيسر للطائرة من المنتصف.

لم تذكر السلطات اسم أيا من الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة، وقالت إنه تم نقلهما إلى المستشفى.

ونقل الطيار جوا إلى مستشفى بوسطن في حالة خطيرة تهدد حياته. وقالت الشرطة إن الراكبة لم تصب بأذى وخرجت من مستشفى محلي.

كانت الطائرة بايبر ميريديان 2006 قد غادرت من مقاطعة ويستتشستر بنيويورك في وقت سابق بعد ظهر السبت.

قالت الشرطة إن الطيار والراكبة من سكان ولاية كونيتيكت.

تجري شرطة الولاية وإدارة الطيران الفيدرالي تحقيقا في الحادث المرعب.

وقالت شرطة الولاية إن الطائرة نقلت إلى مكان آمن في المطار وتم تنظيف موقع الحادث.