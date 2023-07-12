حوت نافق جثته تحمل كنزاً قيمته نص مليون دولار

اكتشف العلماء حوتاً نافقاً على ساحل جزيرة لابالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، حيث تحتوي جثته على كنز تقدر قيمته 544 ألف دولار.

فقد اكتشف العلماء أن جثة الحوت النافق تحوي داخل جهازه الهضمي كتلة من العنبر يبلغ سعرها نحو 544 ألف دولار.

وتم عرض هذه الكمية من العنبر البالغ وزنها 21 رطلاً في السوق، حيث يأمل مكتشفها أنطونيو فرنانديز رودريغز أن يساعد ثمنها على مساعدة ضحايا البركان الذي اندلع في الجزيرة قبل نحو عامين.

وكشفت الفحوصات التي قام بها العلماء أن الحوت نفق نتيجة تعفن الدم قبل أن تطفو جثته على الشاطئ الشهر الماضي.

ولكن نتيجة الأمواج العاتية وارتفاع المد بات من الصعب اكمال الفحوصات، ولكن رودريغز، الذي يرأس معهد صحة الحيوان وأمن الغذاء في جامعة لاس بالماس، كان مصمماً على إكمال المهمة.

ولكونه اشتبه بوجود مشكلة هضم لدى الحوت، شعر بأن شيئاً صلباً داخل الأمعاء. وقال رودريغز: "أخرجت جسماً مثل حجر يبلغ وزنه نحو 9.5 كيلوغرام. كانت الأمواج تعبر من فوق الحوت. وكان الجميع يراقبون جثة الحوت عندما عدت إلى الشاطئ، ولكنهم لم يعرفوا أن الجسم الذي كنت أحمله بيدي هو كتلة من العنبر".