6 قتلى إثر سقوط طائرة في ولاية كاليفورنيا

لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر سقوط طائرة في حقل بجنوب كاليفورنيا، صباح اليوم السبت، قبل أن تشتعل فيها النيران.

واشتعلت النيران في الطائرة وفي ما يقارب فدان من الأرض الزراعية، وتحطمت بالقرب من مطار في مدينة موريتا الواقعة في جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد.

وكانت الرحلة قد غادرت من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس قبل أن تسقط في الحقل، حسبما ذكرت محطة (كيه تي إل إيه). ووصفت المحطة الطائرة بأنها طائرة رجال أعمال وهي من طراز سيسنا (سي 550).

وتم الإعلان عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث بعد وقت قصير من العثور على الطائرة المحترقة الساعة 4:15 صباحاً، ولم يتم الكشف عن هويات القتلى في الحادثة التي تحقق فيها شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية.