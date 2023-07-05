تحذير الآباء بشأن الخطأ الشائع عند نوم الأطفال

يحذر الأطباء آباء الأطفال الصغار لتجنب ارتكاب الخطأ الشائع عندما يرسلون صغارهم إلى النوم، على الرغم من أن النوم ضروري بالنسبة للأطفال الصغار كي يظلوا في حالة نشاط طيلة اليوم وتجنب الشعور بالإرهاق الشديد.

وإذا كان الطفل الصغير يرتدي ثوبا له غطاء للرأس، او طاقية كبيرة عند نومه ، فربما يكون لها اثار جانبية قاتلة، وفق ما حذر منه فريق للتدريب على الإسعافات الأولية. ويرجع ذلك إلى أن هذه الأشياء التي تغطي رأس الطفل قد تنزلق على وجه الطفل وتسبب مخاطر الاختناق.

وقال فريق التدريب " الحفاظ على رأس الطفل مكشوفا خلال نومه يقلل مخاطر الموت المفاجئ وغير المتوقع، بما فيها أعراض موت الأطفال الفجائي.

وأعراض موت الأطفال الفجائي، هي حالات وفاة غير متوقعة وغير مبررة لأطفال يبدون بصحة جيدة. وعلى الرغم من أن هذه الأعراض تبدو مثيرة للقلق، إلا أنها نادرة الحدوث

ويموت نحو مائتي طفل في المملكة المتحدة نتيجة هذه الأعراض، وفق وزارة الصحة البريطانية. وتحدث عادة في الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، وعادة خلال نومه.

ويمكن تقليل فرص الموت الفجائي عن طريق تأكد الأم من عدم التدخين خلال فترة حملها بهذا الطفل. وخلال نوم الطفل يجب وضعه دائما على ظهره.

واضافة إلى احتمال الإصابة بالاختناق، فإن تغطية راس الطفل يمكن ان يسبب ارتفاع الحرارة له، لأن الأطفال ينظمون حرارتهم من خلال الوجه والرأس، وفق ما ذكره فريق تدريب الإسعافات الأولية.

وقال الدكتور بيك ثورنتون مدير الترويج للصحة الوطنية في استراليا "ربطت الأبحاث مخاطر الموت الفجائي بالحرارة المفرطة، والتي تنتج عن حرارة الغرفة العالية، وارتفاع حرارة الجسم، والاكثار من الملابس على جسم الطفل أو الإفراط في فراش الطفل".

وأشار فريق التدريب على الإسعافات الأولية للأطفال إلى أنه يجب إزالة كل اغطية الراس عن الطفل عند نومه او خلال فترة القيلولة.