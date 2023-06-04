"ميكانيكي" سيارات ينتحل صفة "طبيب" في مستشفى شهير بالعراق.. شاهد

وثق مقطع فيديو، لحظة القبض على ميكانيكي سيارات، انتحل صفة طبيب في أحد المستشفيات الشهيرة وسط بغداد.

وأوضح المقطع المتداول في العراق، الشخص المنتحل وهو يرتدي "بالطو" الأطباء ويباشر العمل بشكل طبيعي داخل المستشفى بصفته "طبيب باطني".

وأثار المقطع، استياءً واسعًا بين العراقيين، مشيرين إلى أن المنتحل تم القبض عليه بعد فترة من مزاولة مهنة الطب داخل المستشفى الشهير، مستنكرين عدم وجود نظام في المستشفيات يضمن دخول وخروج الأطباء بعد التأكد من هويتهم، ومتهمين المسؤولين بالتقصير في هذا الشأن.

وأكد مجمع مدينة الطب في بغداد اعتقال الشخص الذي ينتحل صفة طبيب ويعمل بشكل طبيعي داخل المجمع، وتم تسليمه للجهات الأمنية.

ونفت وزارة الصحة العراقية أن يكون الشخص المعتقل طبيبًا مؤهلاً، مشيرة إلى أن الشخص المزيف تم اعتقاله بعد أيام فقط من نشر أنباء عن وجوده في المستشفى وهو ينتحل صفة طبيب باطني.

