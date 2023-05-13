"دخل عليها متنكراً بعباءة نسائية ".. تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة قتل طليقته بسكين في السعودية

أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.

وجاء في بيان الوزارة بأن مواطن سعودي أقدم على قتل طليقته السعودية ، وذلك بالدخول عليها في منزلها متنكراً بعباءة نسائية، وطعنها بسكين طعنات عدة في وجهها وفي أنحاء متفرقة من جسدها مما أدى لوفاتها.

وأضافت في بيانها أن الجهات الأمنية تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن فعله كان على وجه الحيلة والخديعة فقد تم الحُكم عليه بالقتل حداً لقتله المجني عليها غيلة.

وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً،وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني، اليوم السبت بمحافظة القطيف.