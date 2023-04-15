السودان.. إطلاق نار كثيف واشتباكات بين الجيش وقوات الدعم في الخرطوم

اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم السبت، في العاصمة السودانية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما أثار الرعب والهلع بين السكان.

وأعلنت قوات الدعم السريع، اليوم السبتـ سيطرتها على مطار الخرطوم الدولي وقاعدة مروي الجوية، فيما أعلن الجيش السوداني التصدي لقوات الدعم السريع التي حاولت مهاجمة وحداته بمنطقة المدينة الرياضية.

وأظهرت لقطات مصورة أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق متعددة في الخرطوم، وبدت بعض مواقع تصاعد الأدخنة متقاربة من بعضها البعض.

وقال شهود عيان حسب "سكاي نيوز عربية" إن أعمدة الدخان تتصاعد من جهة مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ومنطقة المطار القريبة منها.

وتم إغلاق كل جسور الخرطوم فوق نهر النيل . وشوهدت دبابات للجيش السوادني في منطقة الخرطوم بحري، شمالي العاصمة السودانية.

