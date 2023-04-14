بعد وقوعها في بركة.. أنثى فيل في حالة حرجة بحديقة حيوان كراتشي

تعاني أنثى الفيل نور جيهان في حديقة حيوان كراتشي الباكستانية، من وضع صحي سيء بعد أن سقطت في بركة داخل حظيرة أمس.

وأوصت فور باوز "أربعة مخالب"، وهي منظمة عالمية لرعاية الحيوان، برفع نور جيهان وعمرها 17 سنة برافعة وباستخدام حبال وأحزمة بعد وقوعها مباشرة.

ومنذ ذلك الوقت، لا تزال نور جيهان تجلس على كومة من الرمال مستندة إلى الشجرة الوحيدة الموجودة داخل الحظيرة وتظهر عليها علامات الضعف مع قدرة محدودة على الحركة.

وقالت كاتارينا براون المتحدثة باسم منظمة "فور باوز" عبر البريد الإلكتروني "حالتها حرجة للغاية حاليا. نبذل أقصى ما في وسعنا لإنقاذها. من المهم جدا أن تقوم من مكانها في أسرع وقت ممكن.

الاستلقاء على الأرض لفترة طويلة يمكن أن يعرض حياتها للخطر".

وقال الدكتور أمير خليل، وهو أحد العاملين في منظمة فور باوز، خلال زيارته لعلاج نور جيهان إنها تعاني من تجمع دموي ضخم داخل بطنها بالإضافة إلى مشكلات في المعدة.

وأضاف الطبيب البيطري المصري أن فرص نجاة نور جيهان كبيرة.

وقررت السلطات الباكستانية إقالة خالد هاشمي من منصب مدير حديقة حيوان كراتشي في الثامن من أبريل نيسان بسبب شكاوى تتعلق بالإهمال.