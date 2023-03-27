الضرب حتى الموت لمتهم بسرقة أسلاك كهرباء في الهند

قالت الشرطة الهندية إن رجلاً (30 عاماً) تعرض للضرب حتى الموت على يد بعض القرويين بعد ربطه بشجرة بتهمة سرقة أسلاك كهربائية في منطقة سانجاريدي بولاية تيلانجانا في جنوب البلاد.

وقال أفراد أسرته إنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء، وفقاً لوكالة برس تراست أوف إنديا.

ووفقاً للشرطة، ضبط قرويون الرجل في الحقول الزراعية في قرية جوماديدالا عندما تردد أنه كان يسرق أسلاكاً كهربائية من محركات زراعية وتم ربطه لاحقاً بشجرة وضربه مما أدى إلى وفاته.