السعودية.. تأخير أذان المغرب 3 دقائق في مناطق عدة .. لهذا السبب

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، تأخير موعد أذان المغرب في عدد من المناطق المرتفعة في المملكة ، خلال شهر رمضان المبارك، بسبب تأخر غروب الشمس.

وحسب وسائل إعلام سعودية، وجه فرع وزارة الشؤون الإسلامية السعودية بمنطقة الباحة عموم إدارات المساجد في الباحة وبلجرشي والمندق والقرى وبني حسن، بتوجه مؤذني المواقع المرتفعة، للتأخر في أذان المغرب قرابة 3 دقائق، حتى يتم التيقن من غروب الشمس.

ويأتي توجيه فرع الوزارة بعدما لوحظ تأخر غروب الشمس في الأماكن المرتفعة عن وقت الأذان المحدد في التقويم، وثبوت ذلك بعد شخوص عدة لجان من الموثوق بهم لتحري الدقة وتوثيق ما يتعلق بذلك.

وكانت قد أوصت مفوضية الإفتاء بفرع البحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، العام الماضي، بتأخير وقت أذان المغرب في الباحة بإضافة 3 دقائق على الموعد المحدد بعد رصد رفع الأذان قبل غروب قرص الشمس.

وجاءت التوصية بعد ما رصد من تزامن في الأذان بين مناطق السهل والمناطق الجبلية، إذ إن قرى السهل يرفع فيها الأذان مبكرا بفعل غروب الشمس، في حين أن القرى التي في أعالي الجبال يتأخر عنها الغروب بحكم ارتفاعها عن السهل، ومع ذلك تتزامن مع قرى السهل في وقت الأذان.