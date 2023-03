بسبب الحر.. ملايين الأسماك النافقة تغطي نهراً في أستراليا (فيديو)

أغلقت ملايين الأسماك النافقة والمتعفنة رقعة شاسعة من النهر بالقرب من بلدة نائية في المناطق النائية بأستراليا، حيث اجتاحت موجة حر شديد المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قوارب تحرث في الماء حرثا من خلال طبقة من الأسماك النافقة تخنق المياه، ولا يكاد يكون السطح مرئيا تحتها.

ووفقاً لموقع "ساينس ألرت"، قالت حكومة نيو ساوث ويلز يوم الجمعة إن "ملايين" الأسماك نفقت في نهر دارلينغ بالقرب من بلدة مينيندي الصغيرة، في ثالث قتل جماعي يضرب المنطقة منذ عام 2018.

وصرح غرايم مكراب، أحد سكان مينيندي، لوكالة AFP "إنه أمر مروع حقا، هناك أسماك نافقة بقدر ما تستطيع أن تراه. التأثير البيئي لا يمكن فهمه".

وازدهرت أعداد الأسماك مثل سمك الرنجة والكارب في النهر في أعقاب الفيضانات الأخيرة، وفقا لحكومة الولاية، لكنها بدأت الآن تتلاشى بأعداد هائلة مع انحسار مياه الفيضانات.

Locals say the dead fish in the Darling River at Menindee is easily at millions. This is the life source of communities. This is just insane. ⁦@9NewsSyd⁩ ⁦@2GB873⁩ pic.twitter.com/26u51YWQML