نجل الملك فاروق آخر ملوك مصر يقوم بجولة سياحية في الأهرامات

شهدت منطقة أهرامات الجيزة في مصر، جولة سياحية لـ أحمد فؤاد الثاني، نجل الملك فاروق، آخر ملوك مصر، وذلك بعد أيام قليلة من جولته بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، رفقة الأمراء محمد علي وفخر الدين وفوزية ولطيفة أحفاد الملك فاروق.

وزار الملك أحمد فؤاد الثاني وأبناؤه أحفاد الملك فاروق، مدينة الأقصر أمس الثلاثاء الماضي في جولة سياحية على متن أحد الدهبيات النيلية، حيث سيستمتع بمعالم الأقصر السياحية والأثرية عبر النيل.

ويعد الملك فاروق آخر من حكم مصر من الأسرة العلوية، استمر حكمه مدة 16 عاما إلى أن أطاح به تنظيم الضباط الأحرار في ثورة 23 يوليو، إذ رحل في 18 مارس 1965 ودفن أولا في مقابر إبراهيم باشا في منطقة الإمام الشافعي ثم نقلت رفاته في عهد الرئيس محمد أنور السادات إلى المقبرة الملكية بمسجد الرفاعي بالقاهرة تنفيذًا لوصية الملك فاروق.

والملك فاروق هو ابن الملك أحمد فؤاد الأول بن الخديوى إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي باشا، ولد في القاهرة في 11 فبراير 1920، والدته الملكة نازلي، وهو الابن الأصغر للملك أحمد فؤاد الأول.

أصبح وليًا للعهد وهو صغير السن، واختار الملك فؤاد الأول لولي عهده لقب أمير الصعيد، وحمل فاروق المسئولية وهو صغير السن، بعد أن تلقى تعليمًا عاليًا في الخارج، حيث إنه تولى العرش في سن السادس عشر من عمره بعد وفاة والده الملك (فؤاد الأول) في 28 فبراير عام 1936، وذلك تحت وصاية كل من الأمير محمد على توفيق، وعزيز عزت باشا، وشريف صبري باشا.