تركيا.. انهيار 9 مساجد وتضرر 36 في أدي يامان بفعل الزلزال

أعلن نائب مفتي ولاية أدي يامان التركية محمد صالح أرن، أن زلزال كهرمان مرعش ألحق الضرر بـ 36 مسجدا ودمر 9 مساجد في أدي يامان، جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أرن، اليوم السبت، أن المساجد في أدي يامان تضررت من الزلزال.

وأضاف أن المدينة تضم 83 مسجدا، وأن الزلزال ألحق أضرارا متوسطة بـ 6 مساجد وخفيفة بـ 30 مسجدا.

وبين أرن أن الزلزال دمر 9 مساجد بالكامل، بينها المسجد الكبير.