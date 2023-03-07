معلمو أميركا يستخدمون "ChatGPT" أكثر من الطلاب

أظهر استطلاع للرأي أن كثيرا من المعلمين والطلاب في الولايات المتحدة يعتمدون على موقع "تشات جي بي تي" بشكل كبير، مشيرين إلى أنه يقدم مستوى رائعا من الإمكانات، وذلك في أول مسح يقيس مدى تفاعل هذا القطاع مع منصة الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت الذي حظرت فيه العديد من المناطق التعليمية "تشات جي بي تي"، خوفا من تفشي الانتحال، يرى الطلاب والمعلمون إنه بدلا من ذلك، يجب البحث عن طرق لدمجه واستخدامه في التعليم، بحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز "إمباكت للأبحاث"، بتكليف من مؤسسة "والتون فاميلي" غير الربحية.

ووجد الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في الفترة من الثاني إلى السابع من فبراير الماضي، وشمل ألف معلم من كل الصفوف الدراسية، بالإضافة إلى ألف طالب تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، أن المعلمين يعتمدون على منصة الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر من الطلاب.

و"تشات جي بي تي" تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ذاع صيته بشكل كبير، إذ يتيح للأشخاص كتابة الأسئلة وتلقي الإجابات على مجموعة كبيرة من الموضوعات، ويمكنه أن يقوم بكتابة المقالات والتقارير والأبحاث.

وقال 30% من المعلمين، الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يستخدمون "تشات جي بي تي" في التحضير والتخطيط لحصصهم الدراسية، فيما قال 30% إنهم يستخدمونه للخروج بأفكار إبداعية لتنفيذها في الفصول، وذكر 27% إنها مفيدة لدعم المعرفة بشأن ما يقومون بتدريسه.

وأشار استطلاع الرأي إلى أن معلمي المراحل الإعدادية والثانوية يستخدمونه بشكل أكبر مقارنة بمدرسي الفصول الابتدائية، خاصة في التخطيط والخروج بأفكار إبداعية.

وقال 40% من المعلمين إنهم يستخدمون التطبيق بشكل أسبوعي، فيما قال 10% إنهم يستخدمونه كل يوم تقريبا.

وقال 88% من المعلمين و79% من الطلاب الذين استخدموا "تشات جي بي تي" إنه كان له تأثير إيجابي.

في المقابل، قال ثلثي الطلاب تقريباً إن منصة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسرع عملية التعليم الخاصة، ونفس النسبة تقريبا للمدرسين الذين قالوا إنها يمكن أن تحسن أداءهم كمعلمين.

ويفضل 79% من الطلاب وجود معلم يعمل على استخدام تقنيات مثل "تشات جي بي تي"، بدلا من الخوف مع التعامل معها.

ويقول المركز إن "تشات جي بي تي" يعد مثالا على سبب حاجتنا إلى تحديث التعليم، إذ تتفق أغلبية واضحة من الطلاب (63%)، والمدرسين (72%) مع العبارة القائلة بأن هذا التطبيق مثال آخر على سبب عدم قدرتنا على الاستمرار في القيام بالأشياء بالطريقة القديمة للمدارس في العالم الحديث".