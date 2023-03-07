لمشكلة في المحرك.. اليابان تفشل في إطلاق صاروخ جديد للفضاء

فشلت اليابان في إطلاق صاروخ جديد ​​في رحلته الأولى إلى الفضاء، اليوم الثلاثاء، بعد عدم اشتعال محرك دفع المرحلة الثانية للصاروخ، كما كان مخططا له، مما يمثل ضربة لجهود طوكيو الرامية إلى خفض تكلفة الوصول إلى الفضاء ومنافسة شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك.

وأظهر بث مباشر لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية انطلاق الصاروخ إتش-3 الذي يبلغ ارتفاعه 57 مترا دون أي عوائق من مركز "تانيجاشيما" للفضاء.

ولكن بمجرد وصول الصاروخ إلى الفضاء، فشل محرك المرحلة الثانية للصاروخ في الاشتعال، مما أجبر مسؤولي المهمة على تدمير المركبة يدويا بعد 14 دقيقة من بدء الرحلة.

وقالت الوكالة في بيان "رأينا أن الصاروخ لن يتمكن من إكمال مهمته، لذلك أرسلنا أمرا بتدميره".

وأضافت أن هذه هي ثاني محاولة إطلاق فاشلة بعد محاولة سابقة في الشهر الماضي، وأن من المتوقع سقوط حطام الصاروخ في مياه المحيط شرق الفلبين.

وقالت وزيرة التعليم والعلوم اليابانية كيكو ناجاوكا في بيان، إن الحكومة شكلت فريق عمل للتحقيق في عملية الإطلاق الفاشلة "المؤسفة للغاية".