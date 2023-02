عالم الزلازل الهولندي: احذروا أول أسبوع من مارس.."سيكون حرجاً" (فيديو)

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، الخميس، من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، ولكن ربما ليست كبيرة، إلا أنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس الوشيك سيكون حرجاً.

وأعاد هوغربيتس التغريد بفيديو من حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)، مؤكداً احتمالية وقوع أنشطة زلزالية ليست بكبيرة خلال يومي 25 و26 من فبراير الجاري، ولكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس الوشيك، واصفاً إياه بأنه "سيكون حرجاً".

وصادفت من جديد تنبؤات عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس الواقع بزلزل آخر هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات وهو الأقوى في الـ3 أيام الأخيرة.

Some seismic increase may occur around 25-26 February, but probably not much. The first week of March will be critical.https://t.co/45iNYattOQ