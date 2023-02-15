طوابع بريدية تظهر ابنة كيم جونغ-أون لأول مرة في كوريا الشمالية
كشفت كوريا الشمالية النقاب عن طوابع بريدية تظهر "كيم جو-أيه"، ابنة الزعيم "كيم جونغ-أون".
وكشف مكتب البريد الكوري الشمالي الثلاثاء عن 8 طوابع، من المقرر إصدارها في يوم 17 فبراير.
وتحمل الطوابع الجديدة صور تفقد "كيم جونغ-أون" لإطلاق صاروخ "هواسونغ-17" الباليستي العابر للقارات في 18 نوفمبر من العام الماضي.
وتضم الطوابع الثمانية 5 طوابع تظهر "كيم جونغ-أون" وابنته "كيم جو-أيه" معا، وطابعين يظهران الصاروخ فقط، وطابعا واحدا يظهر "كيم جونغ-أون" فقط.
وفي الطوابع، تمشي "كيم جو-أيه" مع "كيم جونغ-أيه" على خلفية الصاروخ وهي تمسك يده، وتقف معه لالتقاط صورة تذكارية مع جنود الجيش الشعبي.
وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها "كيم جو-أيه" في طوابع.
في 19 نوفمبر من العام الماضي، كشفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن صور "كيم جونغ-أون" أثناء تفقده مع "كيم جو-أيه" لاختبار إطلاق "هواسونغ-17"، قائلة إن "كيم جونغ-أون" أشرف على إطلاق الصاروخ مع ابنته الحبيبة وزوجته.
ويأتي إصدار الطوابع التي تظهر "كيم جو-أيه" وسط سلسلة خطوات كوريا الشمالية لتقديس شخصية إبنة الزعيم .
وظهر حصان أبيض يبدو أنه لـ "كيم جو-أيه" في العرض العسكري بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش الشعبي الكوري.
وقالت مصادر إن السلطات الكورية الشمالية تجبر السكان الذين يشاركون نفس اسم "كيم جو-أيه" على تغيير أسمائهم إلى اسم آخر.
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