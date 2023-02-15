صداقة بين قطة ورجل إنقاذ تركي (فيديو)

لم تقتصر قصص الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب تركيا على البشر، حيث شاهد العالم إنقاذ عدد كبير ممن ظلوا تحت الأنقاض، وتعدت المشاهد إلى الحيوانات، فقد نجح أحد رجال الإنقاذ في تركيا في انتشال قطة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 129 ساعة من الزلزال لتنشأ بينهما قصة صداقة.

والمنقذ أطلق على صديقته الجديدة اسم "إنقاذ" ووعد أنه في حال لم يجد صاحبها سيتولى هو الاهتمام بها دائما حسب الحساب الرسمي لـ"وكالة أنباء تركيا" الناطقة باللغة العربية على "تويتر".

قصة صداقة تنشأ بين رجل إنقاذ تركي وقطة أنقذها من تحت الأنقاض بعد 129 ساعة من الزلزال.

المنقذ أطلق على صديقته الجديدة اسم "إنقاذ" ووعد أنه في حال لم يجد صاحبها سيتولى هو الاهتمام بها دائما. pic.twitter.com/r7mIT1yVFy — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) February 14, 2023