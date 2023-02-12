بيان أمني سعودي بشأن ظهور امرأة في محتوى مرئي بأحد شوارع المدينة

أحالت شرطة المدينة المنورة امرأة تعاني اعتلالات نفسية ظهرت في محتوى مرئي للجهات الصحية المختصة.

وأوضحت شرطة منطقة المدينة المنورة أنها تلقت بلاغًا عن وجود امرأة تعاني من اعتلالات نفسية في أحد الطرق العامة وتم التعامل معها في حينه وإحالتها إلى الجهة المختصة.

ولفتت الشرطة إلى أن القبض جارٍ على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسعودية.